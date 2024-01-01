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*Éå â BURZUM 47
*Â áëèæàéøèå 2-3 ãîäà êîíöåðòîâ NIGHTWISH íå áóäåò 24
*BECKY BALDWIN ñòàëà íîâûì ÷ëåíîì MERCYFUL FATE 24
*Íîâàÿ ïåñíÿ JUDAS PRIEST 24
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR áûë ïîäâåðãíóò ñåêñ-çîíäèðîâàíè... 21
*SHARON OSBOURNE: «Åñëè æàõíåò ÿäð¸íà áîìáà, íà Çåìëå îñòàíóò... 19
*Ëèäåð DISTURBED: «Ðóêè ïðî÷ü îò Òåéëîð Ñâèôò!» 19
*RICHARD PATRICK: «Ò-1000 î÷åíü âåðóþùèé, à ÿ àòåèñò» 18
*Íîâîå âèäåî BRUCE DICKINSON 17
*Íîâîå âèäåî RAGE 15
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*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR áûë ïîäâåðãíóò ñåêñ-çîíäèðîâàíè... 21
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Evanescence

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27 ÿíâ 2024 : 		 EVANESCENCE íàáðàëè ìèëëèàðä

4 ÿíâ 2024 : 		 Íîâîå âèäåî EVANESCENCE

29 íîÿ 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «50 CENT íåíàâèäèò ìåíÿ äî ìîçãà êîñòåé»

29 ñåí 2023 : 		 Ïåðåèçäàíèå EVANESCENCE âûéäåò îñåíüþ

3 ñåí 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ìå÷òàëà îá Emma'å Anzai»

31 àâã 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ðàäà, ÷òî è 20 ëåò ñïóñòÿ ìîÿ ìóçûêà íóæíà ëþäÿì»

28 àâã 2023 : 		 EVANESCENCE îòìåòèëè þáèëåé Fallen

18 àâã 2023 : 		 JOSEY SCOTT äîëæåí áûë çàïèñûâàòü õèò EVANESCENCE

31 èþë 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

7 èþë 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

5 èþí 2023 : 		 Âîêàëèñò PAPA ROACH ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE

29 ìàé 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

6 ìàé 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

10 àïð 2023 : 		 EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâóþ íàãðàäó

27 ìàð 2023 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE

8 ôåâ 2023 : 		 Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE â Âàòèêàíå

23 ÿíâ 2023 : 		 Êîñìåòèêà îò EVANESCENCE

9 ÿíâ 2023 : 		 JEN MAJURA ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå óõîäà èç EVANESCENCE

6 ÿíâ 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûñòóïèëà â Âàòèêàíå

6 äåê 2022 : 		 EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâûé ñòàòóñ

30 íîÿ 2022 : 		 Âîêàëèñòêà EVANSCENCE î ñâîåé ïîçèöèè

23 íîÿ 2022 : 		 8-ëåòíèé CALEB HAYES âûñòóïèë ñ EVANESCENCE

19 íîÿ 2022 : 		 Ó âîêàëèñòêè EVANESCENCE åñòü èäåÿ, êàê îòìåòèòü þáèëåé "Fallen"

15 ñåí 2022 : 		 SONNY SANDOVAL ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE

24 àâã 2022 : 		 Õèò EVANESCENCE âåðíóëñÿ â ÷àðòû

19 àâã 2022 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ðàññòàâàíèè ñ ãèòàðèñòêîé: «Èíîãäà íóæíî ïðîñòî ïðèñëóøàòüñÿ ê ãîëîñó Âñåëåííîé»
Ïîêàçàòü äàëåå
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|||| 27 ÿíâ 2024

EVANESCENCE íàáðàëè ìèëëèàðä



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EVANESCENCE âûñòóïèëè â êëóá ìèëëèàðäåðîâ Spotify ñ ïåñíåé "Bring Me To Life".

We cannot thank you enough for joining us on our journey. Incredibly grateful that Bring Me To Life has reached over 1 billion streams on @Spotify! ðŸ¤˜ ðŸ–¤https://t.co/aew30mEwWrpic.twitter.com/8YAGyJqlTi






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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 1 )

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).

27 ÿíâ 2024
Damien
ß íèêîãäà íå ëþáèë ýòó ãðóïïó, íî âñåãäà óâàæàë è ïðîäîëæàþ óâàæàòü çà óïîðñòâî è öåëåóñòðåìëåííîñòü åå âîêàëèñòêó. Ìîè ïîçäðàâëåíèÿ!

ïðîñìîòðîâ: 282

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