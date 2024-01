EVANESCENCE íàáðàëè ìèëëèàðä

27 €нв 2024



EVANESCENCE набрали миллиард



EVANESCENCE выступили в клуб миллиардеров Spotify с песней "Bring Me To Life".









We cannot thank you enough for joining us on our journey. Incredibly grateful that Bring Me To Life has reached over 1 billion streams on @Spotify ! рЯ§Ш рЯЦ§ https://t.co/aew30mEwWr pic.twitter.com/8YAGyJqlTi





+2 -1



( 1 ) просмотров: 282