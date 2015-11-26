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Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM



Amy Lee в недавней беседе рассказала о том, как она подружилась с Lizzy Hale:



«Всё началось с музыки. Получилось так, что мы вместе участвовали в нескольких концертах. Мы не встречались лично до того, как подписались на совместное турне в 2012 году. И я помню, что в первый день у нас было что-то вроде совместной пресс-конференции или встречи с публикой. И я пришла туда, чтобы сказать: "Привет" до того, как пришли фанаты. И мы сразу же нашли общий язык. Она очень скромная и очень приземлённая. Она не воспринимает всю славу слишком серьёзно. Она серьёзно относится к себе и уважает себя. Она просто очень классный человек.



Я чувствую, что для этого нужно что-то... Очевидно, что быть хорошим музыкантом и хорошим автором песен — всё это важно, но есть что-то более глубокое, что делает настоящих профессионалов профессионалами, таких как Lzzy. И это исходит от простого доброго сердца — у того, у кого всё в порядке, все приоритеты расставлены правильно.



Мы очень любим друг друга и ладим. Мы много играем и много работаем. Так что я с нетерпением жду... Я вообще с нетерпением жду возможности исполнять живую музыку; я имею в виду, что все этого ждут. Всем этого так не хватает. Но мы сможем вернуться в наш первый [тур] с целой компанией людей, с которыми мы подружились — с командой, группой, мы любим друг друга, все мы. Так что это будет замечательное время!»







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