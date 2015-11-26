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Evanescence

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27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон
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Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»



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Незадолго до выборов президента вокалистка EVANESCENCE побывала в гостях на радио 95.5 KLOS и сказала, что ей больно наблюдать такую поляризацию в Америке:

«Мы должны быть в состоянии ещё поговорить. Не всегда всё было так, что мы не могли разговаривать. Либо ты веришь в то, что верю я, либо я не разговариваю с тобой, я не соглашаюсь с тобой, я не слушаю тебя, и, по сути, затыкаю уши и бегу в другую сторону. Это не так работает. Не так устроены любые отношения.

Мы — страна, и мы должны работать вместе. И мы все верим в разное, прошли через разное, и у всех нас разные взгляды на жизнь, и это прекрасно — это часть того, что делает страну такой. И она состоит из огромного количества разных людей, но мы должны найти способ работать вместе. И мы не всегда будем соглашаться, но так было всегда. Мы должны уметь двигаться вперёд с уважением и честью, и говорить друг с другом как семья, потому что мы должны функционировать как полноценная семья!»

EVANESCENCE





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