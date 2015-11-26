Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»
Незадолго до выборов президента вокалистка EVANESCENCE побывала в гостях на радио 95.5 KLOS и сказала, что ей больно наблюдать такую поляризацию в Америке:
«Мы должны быть в состоянии ещё поговорить. Не всегда всё было так, что мы не могли разговаривать. Либо ты веришь в то, что верю я, либо я не разговариваю с тобой, я не соглашаюсь с тобой, я не слушаю тебя, и, по сути, затыкаю уши и бегу в другую сторону. Это не так работает. Не так устроены любые отношения.
Мы — страна, и мы должны работать вместе. И мы все верим в разное, прошли через разное, и у всех нас разные взгляды на жизнь, и это прекрасно — это часть того, что делает страну такой. И она состоит из огромного количества разных людей, но мы должны найти способ работать вместе. И мы не всегда будем соглашаться, но так было всегда. Мы должны уметь двигаться вперёд с уважением и честью, и говорить друг с другом как семья, потому что мы должны функционировать как полноценная семья!»
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