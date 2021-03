сегодня



Вокалистка EVANESCENCE : «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала, что Билли Айлиш вдохновляла её при сочинении материала для нового альбома "The Bitter Truth":



«Я слушаю все виды музыки. Если быть до конца честной, я не слушаю рок. Дело не в том, что мне это не нравится. Конечно, нравится. Мне очень нравится новый альбом BRING ME THE HORIZON. Это мой любимый новый рок-альбом за долгое время. Но мои вкусы распространяются повсеместно. Я действительно люблю хорошую поп-музыку — хорошую, мрачную популярную музыку. Так что, если говорить о Билли Айлиш, то даже больше, чем её стиль, который очень мрачен, я действительно люблю в ней её аутентичность. Она совершенно сама по себе. Я вижу в ней много того, что напоминает мне о себе, особенно когда я была моложе. Меня вдохновляют всевозможные аспекты, даже если это просто способ, которым кто-то аранжировал песни. Из серии: "О, они не завершили на припеве". Почему бы нам не сделать что-нибудь подобное?»







