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Evanescence

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Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала, что Билли Айлиш вдохновляла её при сочинении материала для нового альбома "The Bitter Truth":

«Я слушаю все виды музыки. Если быть до конца честной, я не слушаю рок. Дело не в том, что мне это не нравится. Конечно, нравится. Мне очень нравится новый альбом BRING ME THE HORIZON. Это мой любимый новый рок-альбом за долгое время. Но мои вкусы распространяются повсеместно. Я действительно люблю хорошую поп-музыку — хорошую, мрачную популярную музыку. Так что, если говорить о Билли Айлиш, то даже больше, чем её стиль, который очень мрачен, я действительно люблю в ней её аутентичность. Она совершенно сама по себе. Я вижу в ней много того, что напоминает мне о себе, особенно когда я была моложе. Меня вдохновляют всевозможные аспекты, даже если это просто способ, которым кто-то аранжировал песни. Из серии: "О, они не завершили на припеве". Почему бы нам не сделать что-нибудь подобное?»

EVANESCENCE



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

DirtyPigs


25 мар 2021, 12:01		Странно, всегда считал, что из попсы они ближе всего Лане Дель Рей

jesus666


25 мар 2021, 12:03		Они все дерьмо

Ress


25 мар 2021, 12:04		На ушко шептала.

ody9000


25 мар 2021, 12:40		отмените эту идиотку


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