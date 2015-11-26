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Evanescence

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2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар
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Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»



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В рамках недавнего интервью вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала о трансформации, которую она переживает, когда поёт и выступает перед аудиторией:

«Это часть меня. Это настоящая, глубокая, реальная часть меня. Это как моё высшее "Я". Это как другая сущность.

Мне приходится очень сильно концентрироваться. Я не просто открываю рот и это всегда получается хорошо. Мне приходится много работать. Но часть этой концентрации — это часть того, что позволяет тебе исчезнуть и позволяет этой другой сущности — что бы это ни было — взять верх и чувствовать это, и на самом деле быть как дома в этом процессе.

Когда ты только начинаешь и только пытаешься понять, кто ты, как делать музыку, как писать песни, как петь, как делать всё что угодно, есть много мыслей о том, что ты недостаточно хорош или что тебе нужно исправить какую-то одну часть — просто постоянная критика и мысли: "Я должна сделать это" и "Я должна сделать то". Со временем я достигла такого состояния, когда я реально могу потерять себя в музыке, полностью сосредоточиться — ты не думаешь ни о чём реальном, остаётся только музыка, и это часть того, почему создание музыки так помогает мне. Это как быть каналом передачи. Я просто чувствую, что делаю то, для чего была рождена. А когда я была ребёнком, было гораздо сложнее сказать это вслух, не говоря уже о том, чтобы полностью признаться себе в этом и поверить в это, просто потому, что ты говоришь как самоуверенная стерва. Бывает, что вы можете быть великим в чём-то, но большая часть этого — уверенность. Большая часть умения владеть сценой и быть фронтвумен, быть фронтменом — это уверенность в том, что ты заслуживаешь быть там. Потому что если ты не веришь в это, никто другой не поверит. Но просто верить в это, просто владеть этим и давать лучшее, на что ты способна, — это, я считаю, уже полдела».

EVANESCENCE





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