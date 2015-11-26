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Вокалистка EVANESCENCE : «На сцене я другая»



В рамках недавнего интервью вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала о трансформации, которую она переживает, когда поёт и выступает перед аудиторией:



«Это часть меня. Это настоящая, глубокая, реальная часть меня. Это как моё высшее "Я". Это как другая сущность.



Мне приходится очень сильно концентрироваться. Я не просто открываю рот и это всегда получается хорошо. Мне приходится много работать. Но часть этой концентрации — это часть того, что позволяет тебе исчезнуть и позволяет этой другой сущности — что бы это ни было — взять верх и чувствовать это, и на самом деле быть как дома в этом процессе.



Когда ты только начинаешь и только пытаешься понять, кто ты, как делать музыку, как писать песни, как петь, как делать всё что угодно, есть много мыслей о том, что ты недостаточно хорош или что тебе нужно исправить какую-то одну часть — просто постоянная критика и мысли: "Я должна сделать это" и "Я должна сделать то". Со временем я достигла такого состояния, когда я реально могу потерять себя в музыке, полностью сосредоточиться — ты не думаешь ни о чём реальном, остаётся только музыка, и это часть того, почему создание музыки так помогает мне. Это как быть каналом передачи. Я просто чувствую, что делаю то, для чего была рождена. А когда я была ребёнком, было гораздо сложнее сказать это вслух, не говоря уже о том, чтобы полностью признаться себе в этом и поверить в это, просто потому, что ты говоришь как самоуверенная стерва. Бывает, что вы можете быть великим в чём-то, но большая часть этого — уверенность. Большая часть умения владеть сценой и быть фронтвумен, быть фронтменом — это уверенность в том, что ты заслуживаешь быть там. Потому что если ты не веришь в это, никто другой не поверит. Но просто верить в это, просто владеть этим и давать лучшее, на что ты способна, — это, я считаю, уже полдела».







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