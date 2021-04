14 апр 2021



Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год



Ранее перенесённый на сентябрь 2021 года с 2020-го совместный тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION из-за плохой ситуации с COVID-19 переносится на весну 2022 года.



Даты:



Mar. 16 - Germany, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena^



Mar. 17 - Germany, Berlin, Velodrom^



Mar. 18 - Poland, Gliwice, Arena Gliwice^



Mar. 20 - Belgium, Brussels, Palais 12^



Mar. 21 - Belgium, Brussels, Palais 12^



Mar. 23 - Germany, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle^



Mar. 24 - Luxembourg, Esch-Sur-Alzette, Rockhal^



Mar. 26 - Germany, Munich, Olympiahalle^ **



Mar. 28 - Italy, Milan, Mediolanum Forum Milan^



Mar. 30 - France, Paris, Accorhotels Arena^



Apr. 01 - Germany, Hamburg, Barclaycard Arena~



Apr. 04 - UK, Leeds, First Direct Arena~



Apr. 05 - UK, London, The 02~



Apr. 07 - UK, Glasgow, The SSE Hydro Arena~



Apr. 08 - UK, Birmingham, Arena Birmingham~



Apr. 11 - The Netherlands, Amsterdam, Ziggo Dome~



Apr. 12 - The Netherlands, Amsterdam, Ziggo Dome~



Apr. 13 - Germany, Frankfurt, Festhalle~



Apr. 15 - Switzerland, Zurich, Hallenstadion~



** Due to overwhelming demand the Munich show has been upgraded to Olympiahalle. Tickets purchased for the Zenith are still valid.



^ SMASH INTO PIECES support



~ VERIDIA support







+1 -0



просмотров: 126