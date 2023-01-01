29 май 2023



Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют



По случаю 20-летия с момента выпуска дебютного альбома, гитарист EVANESCENCE Ben Moody решил переосмыслить песни из этого релиза и поделиться тем, что у него получилось, на своем канале. "Tourniquet" уже доступна для прослушивания.







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