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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Evanescence

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8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID
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Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане



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Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE Amy Lee в Ватикане в рамках "Concerto Di Natale" доступно для просмотра ниже.




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