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Хит EVANESCENCE вернулся в чарты



Хит 2003 года EVANESCENCE "Bring Me To Life" вновь вернулся в чарты и занял пятую строчку в Billboard Hot 100, стал первым в Великобритании и сейчас возглавляет американские iTunes-чарты.











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