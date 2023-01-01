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Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане



Amy Lee 17 декабря приняла участие в ежегодном мероприятии Ватикана "Concerto Di Natale" и поделилась своими впечатлениями:



«Для меня огромная честь быть частью @concerto_di_natale в Ватикане. До сих пор в восторге от всего этого незабываемого события, не могу дождаться, когда вы увидите! Премьера уже прошла в Италии, а для остальных весь концерт будет показан 6-го числа на YouTube в 8:00 утра по восточному времени / 2:00 вечера по центральноевропейскому времени.



Мое великолепное платье было создано легендарным @valerjpobega . И мы не смогли бы сделать это без моего любимого стилиста @marjanmalakpour, абсолютной ROCKSTAR»





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