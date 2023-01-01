Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 11
*Новая песня METAL CHURCH 10
*TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления EVANESCENCE



zoom
Видео полного выступления EVANESCENCE, состоявшегося 28 февраля Moody Center, Austin, Texas на разогреве у MUSE, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом