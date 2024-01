сегодня



Новое видео EVANESCENCE



EVANESCENCE выпустили музыкальное видео на песню "Yeah Right". Режиссёром и монтажёром клипа, который был снят во время латиноамериканского тура группы в октябре 2023 года, выступил Эрик Рихтер.



Песня "Yeah Right" взята из первого за десятилетие альбома EVANESCENCE с оригинальной музыкой "The Bitter Truth", который вышел в марте 2021 года на лейбле BMG.







+1 -0



просмотров: 519