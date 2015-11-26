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Evanescence

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10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»

2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами
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|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE в порядке!



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В начале недели Amy Lee сообщила одной из радиостанций, что она "очень сильно" ушиблась на прошлой неделе во время подготовки к предстоящему туру своей группы по США с HALESTORM:

«Я всегда провожу какие-то тренировки перед гастролями, чтобы мое тело окрепло. И я нашла множество прекрасных туристических троп в одном из государственных парков неподалеку. Так что я гуляю вокруг парка Перси Уорнера, я бегаю по разным маленьким тропинкам и не по главной дороге, все это очень забавно, потому что я не знаю, как долго это может длиться и когда закончится, поэтому я не могу бросить. И я слушаю сет-лист, возбуждаюсь и начинаю двигаться быстрее. И вот я неожиданно спотыкаюсь или неудачно делаю шаг посреди леса будучи в полном одиночестве и подворачиваю лодыжку. Так что я была просто, честно говоря, подавлена. Сначала я подумала, что ничего особенного, но потом нет, что-то не очень. Но сейчас все в порядке. Все куда лучше. Я собираюсь вернуться к своим пробежкам».

После этого сообщения, Amy завалили добрыми пожеланиями в Твиттере, а некоторые фанаты выразили свою озабоченность физическим состоянием Lee менее чем за два месяца до начала тура HALESTORM. На это она в твиттере вчера написала следующее:

«Спасибо за добрые пожелания, ребята! Я в порядке, просто сильное растяжение, но уже все зажило. Я бы выложила фотографию синяка, но он был такой страшный, что, боюсь, его бы отметили как графическое насилие. На самом деле, я в порядке! Скоро увидимся! Делайте прививки!»

EVANESCENCE's AMY LEE Is Doing 'Okay' After Spraining Ankle While Hiking: 'It's Healed A Lot Already'








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