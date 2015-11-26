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Вокалистка EVANESCENCE в порядке!



В начале недели Amy Lee сообщила одной из радиостанций, что она "очень сильно" ушиблась на прошлой неделе во время подготовки к предстоящему туру своей группы по США с HALESTORM:



«Я всегда провожу какие-то тренировки перед гастролями, чтобы мое тело окрепло. И я нашла множество прекрасных туристических троп в одном из государственных парков неподалеку. Так что я гуляю вокруг парка Перси Уорнера, я бегаю по разным маленьким тропинкам и не по главной дороге, все это очень забавно, потому что я не знаю, как долго это может длиться и когда закончится, поэтому я не могу бросить. И я слушаю сет-лист, возбуждаюсь и начинаю двигаться быстрее. И вот я неожиданно спотыкаюсь или неудачно делаю шаг посреди леса будучи в полном одиночестве и подворачиваю лодыжку. Так что я была просто, честно говоря, подавлена. Сначала я подумала, что ничего особенного, но потом нет, что-то не очень. Но сейчас все в порядке. Все куда лучше. Я собираюсь вернуться к своим пробежкам».



После этого сообщения, Amy завалили добрыми пожеланиями в Твиттере, а некоторые фанаты выразили свою озабоченность физическим состоянием Lee менее чем за два месяца до начала тура HALESTORM. На это она в твиттере вчера написала следующее:



«Спасибо за добрые пожелания, ребята! Я в порядке, просто сильное растяжение, но уже все зажило. Я бы выложила фотографию синяка, но он был такой страшный, что, боюсь, его бы отметили как графическое насилие. На самом деле, я в порядке! Скоро увидимся! Делайте прививки!»













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