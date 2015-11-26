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EVANESCENCE дадут онлайн-концерт



EVANESCENCE дадут онлайн-концерт "Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio" пятого декабря в 1 p.m. PT, 4 p.m. ET, 9 p.m. U.K. и 10 p.m. CET. Стоимость билетов начинается от $9,99, детали доступны на www.EvanescenceLive.com.



















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