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Evanescence

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18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»
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|||| сегодня

EVANESCENCE дадут онлайн-концерт



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EVANESCENCE дадут онлайн-концерт "Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio" пятого декабря в 1 p.m. PT, 4 p.m. ET, 9 p.m. U.K. и 10 p.m. CET. Стоимость билетов начинается от $9,99, детали доступны на www.EvanescenceLive.com.

EVANESCENCE Announces Livestream Event,








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