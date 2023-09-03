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Evanescence

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|||| 3 сен 2023

Вокалистка EVANESCENCE: «Я мечтала об Emma'е Anzai»



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В текущий состав EVANESCENCE входят басистка Emma Anzai из SICK PUPPIES и долговременный басист EVANESCENCE Tim McCord в новом качестве гитариста. На вопрос Josh'a Olek'a с радиостанции Triple M, когда Amy Lee познакомилась с Emma'ой, и не случилось ли это в рамках тура EVANESCENCE и SICK PUPPIES, она ответила следующее:

«Именно так мы и познакомились, когда были в туре с [SICK PUPPIES]. Она до сих пор с ними на самом деле. Она очень трудолюбивая. Но мы познакомились ещё тогда, и, честно говоря, по крайней мере, я всегда мечтала о том, что когда-нибудь мы могли бы играть вместе как некий сайд-проект или что-то в этом роде. И вот наконец момент настал, когда всё получилось.

На протяжении 16 лет Tim был нашим бас-гитаристом, и он освободил место для Emma'ы. Теперь же он играет на гитаре, и это ему очень нравится. Это принесло для него свежие перемены. Он наслаждается этим и, к примеру, говорит: "О Боже. Именно этого я по-настоящему и хотел. Это же мой оригинальный инструмент". А теперь у нас есть Emma. Теперь мы чувствуем себя единым целым».




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3 сен 2023
Corpsegrinder04
Осталось Тарью на вокал взять, а хавронье одеть маску чумного доктора и стучать в бубен сбоку где-нибудь.
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просмотров: 439

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