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Evanescence

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6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020

3 дек 2019 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о толпе в Мексике

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

18 сен 2019 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION едут в совместный тур в Европе

22 май 2019 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы готовы к работе над альбомом»
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Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о причинах выпуска сингла "Use My Voice":

«Эта песня и данный момент для меня очень важны с точки зрения голосов, которые раньше не слышали. Нам нужно, чтобы все говорили, даже те, кто обычно не касается политики. Я не из таких и, честно говоря, виновата в том, что не всегда голосую. Я не тот человек, который всегда высказывается.

Я никогда, никогда не использовала нашу платформу, чтобы говорить о политике или религии. Это всегда было что-то из серии: "Нет. Нам нужно место, где мы все можем объединиться и собраться вместе", и это всегда было моей стратегией. Я наконец-то дошла до положения, когда ощущение, что всё стало слишком масштабным, слишком значимым. И я ощущаю, что просто не могу быть честной с собой, если не использую свой голос прямо здесь и сейчас, и не буду говорить больше, чем просто "иди проголосуй". Но для моей же собственной души иметь возможность время от времени говорить то, во что я верю, тщательно подбирая слова, я считаю, сейчас это очень важно. Я считаю, что молчание — это заявление.

Здесь столько социальных проблем. И дело не в том, что вам нужно быть суперактивным в вашем Твиттере; всё не так просто. Нам нужно быть внимательными. И больше всего на свете мы должны использовать наши голоса; мы должны быть услышаны. Эти страна и мир должны представлять свой народ. Так что давайте дадим им знать, что мы здесь».

EVANESCENCE





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