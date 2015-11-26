Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»
Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о причинах выпуска сингла "Use My Voice":
«Эта песня и данный момент для меня очень важны с точки зрения голосов, которые раньше не слышали. Нам нужно, чтобы все говорили, даже те, кто обычно не касается политики. Я не из таких и, честно говоря, виновата в том, что не всегда голосую. Я не тот человек, который всегда высказывается.
Я никогда, никогда не использовала нашу платформу, чтобы говорить о политике или религии. Это всегда было что-то из серии: "Нет. Нам нужно место, где мы все можем объединиться и собраться вместе", и это всегда было моей стратегией. Я наконец-то дошла до положения, когда ощущение, что всё стало слишком масштабным, слишком значимым. И я ощущаю, что просто не могу быть честной с собой, если не использую свой голос прямо здесь и сейчас, и не буду говорить больше, чем просто "иди проголосуй". Но для моей же собственной души иметь возможность время от времени говорить то, во что я верю, тщательно подбирая слова, я считаю, сейчас это очень важно. Я считаю, что молчание — это заявление.
Здесь столько социальных проблем. И дело не в том, что вам нужно быть суперактивным в вашем Твиттере; всё не так просто. Нам нужно быть внимательными. И больше всего на свете мы должны использовать наши голоса; мы должны быть услышаны. Эти страна и мир должны представлять свой народ. Так что давайте дадим им знать, что мы здесь».
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