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Evanescence

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5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020
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|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»



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В рамках недавнего разговора с радиостанцией FM99 WNOR вокалистка EVANESCENCE Amy Lee ответила на вопрос, что стало вдохновением для нового альбома "The Bitter Truth":

«О, да масса всего. У нас было достаточно времени и опыта, чтобы всё вложить в эту работу.

Я нахожусь сейчас в таком состоянии, когда для меня важен смысл — больше, чем звук, больше, чем звуковое пространство или энергия. Это происходит от того, что я ставлю смысл и текст на первый план как большую часть движущей силы для моей потребности в музыке прямо сейчас. Может быть, это всё и не звучит как большая разница, но...

Музыканту джемовать всегда в радость — создавать музыку, потому что она приятна для сердца, в ней не должно быть слов и никакого значения; это приходит позднее. И в целом это вроде как моя зона комфорта. Но в этот раз есть что сказать. В нашем мире столько всего происходит, что чувствуешь себя разочарованным и в нашей стране, и в мире, и просто переживаешь столько сильных ощущений, как животное в клетке. Всё должно быть выпущено наружу. И вдобавок ко всему за последнее десятилетие мы как группа и как отдельные личности прошли через многое. У нас были серьёзные потери в команде, я стала мамой. Просто много серьёзных перемен в жизни.

Я всегда говорила, что музыка — это моя терапия — и это всегда было правдой, но сейчас я вспоминаю и живу ею очень реально и в реальном времени. Я создаю музыку каждый день, потому что она исцеляет мое сердце».

EVANESCENCE





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


5 окт 2020, 13:48		Хавронья ещё что-то пишет ?
Думал уже на покой ушли группой.

Xander


5 окт 2020, 14:28		А что у неё с сердцем?

Наугад


5 окт 2020, 15:38		Много гитар.

Zodiac


5 окт 2020, 18:15		Она смогла записать что-нибудь стоящего с 2003-го года?


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