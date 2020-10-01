Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

В рамках недавнего разговора с радиостанцией FM99 WNOR вокалистка EVANESCENCE Amy Lee ответила на вопрос, что стало вдохновением для нового альбома "The Bitter Truth":
«О, да масса всего. У нас было достаточно времени и опыта, чтобы всё вложить в эту работу.
Я нахожусь сейчас в таком состоянии, когда для меня важен смысл — больше, чем звук, больше, чем звуковое пространство или энергия. Это происходит от того, что я ставлю смысл и текст на первый план как большую часть движущей силы для моей потребности в музыке прямо сейчас. Может быть, это всё и не звучит как большая разница, но...
Музыканту джемовать всегда в радость — создавать музыку, потому что она приятна для сердца, в ней не должно быть слов и никакого значения; это приходит позднее. И в целом это вроде как моя зона комфорта. Но в этот раз есть что сказать. В нашем мире столько всего происходит, что чувствуешь себя разочарованным и в нашей стране, и в мире, и просто переживаешь столько сильных ощущений, как животное в клетке. Всё должно быть выпущено наружу. И вдобавок ко всему за последнее десятилетие мы как группа и как отдельные личности прошли через многое. У нас были серьёзные потери в команде, я стала мамой. Просто много серьёзных перемен в жизни.
Я всегда говорила, что музыка — это моя терапия — и это всегда было правдой, но сейчас я вспоминаю и живу ею очень реально и в реальном времени. Я создаю музыку каждый день, потому что она исцеляет мое сердце».
Corpsegrinder04
Думал уже на покой ушли группой.
Xander
Наугад
Zodiac
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