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Evanescence

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20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID

7 ноя 2021 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

28 окт 2021 : 		 Вторая часть комиксов от EVANESCENCE

2 окт 2021 : 		 EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT

10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»

2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE
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Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK



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Lzzy Hale присоединилась к EVANESCENCE в рамках выступления 14 января в Heritage Bank Center, Cincinnati, Ohio, для исполнения кавер-версии LINKIN PARK "Heavy".

Watch AMY LEE And LZZY HALE Perform LINKIN PARK








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