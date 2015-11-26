7 ноя 2021



Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK



Lzzy Hale присоединилась к EVANESCENCE в рамках выступления пятого ноября в Veterans Memorial Colosseum, Portland, Oregon для исполнения кавер-версии LINKIN PARK "Heavy".







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