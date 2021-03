сегодня



EVANESCENCE выпускают серию графических новелл



"Echoes From The Void" — это серия фантастических графических антологий, состоящая из 48-страничных делюксовых комиксов, в каждом из которых представлены две и более адаптации сюжетов из каталога EVANESCENCE. Начиная с сюжетных тем, основанных на песнях из выходящего 26 марта альбома "The Bitter Truth" (BMG) и заканчивая пересмотром культового материала на протяжении всей карьеры группы, проект состоит из серии рассказов, созданных звездным составом графиков, аниматоров, иллюстраторов, художников, сценаристов, романистов и многих других. Тираж каждого выпуска составляет три тысячи копий и будет доступен по цене в 18.95 доллара. Более подробную информацию можно найти по a href="https://incendium.online/collections/eva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">этому адресу.











