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Evanescence

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1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

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11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE
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Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»



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В рамках одного из недавних интервью вокалистки EVANESCENCE Amy Lee ответила на вопрос о том, есть ли уроки, которые она усвоила со временем либо с точки зрения креативности, либо с точки зрения бизнеса, которые были бы особенно ценны во время выпуска дебютного альбома "Fallen" 2003 года:

«Да. Абсолютно. Я даже не знаю, с чего начать в этом списке, он такой большой. Но самое главное то, что я я была очень молода, когда мы начинали, и просто очень неуверенной в себе — как в человеке, в музыканте, во всём. И поставить себя на ноги, в то время как мы стартовали как ракета после выхода альбома и оказались в центре внимания, когда вдруг люди стали постоянно на тебя обращать внимание, обсуждать всё и вся — стать знаменитым для меня оказалось очень сложно.

Я начала этот путь не потому, что хотела славы. Я ведь довольно замкнутый человек. И всё это для меня могло быть легче, если бы я знала со стороны, для своего будущего себя, что нужно просто быть самим собой. И как бы я ни чувствовала, что сказала бы это себе тогда, — что это важно — но это очень трудно воплотить в жизнь, особенно будучи молодой. Просто быть уверенной и верить, по-настоящему верить в то, что я нахожусь на своём месте. Потому что первые несколько лет работы в этом бизнесе были постоянной борьбой внутри себя, чтобы ощущать себя достойной и ощущать себя достаточно хорошей для того, чтобы выходить на все те площадки, где мы играли. Перспектива просто пройти через все эти концерты, а также увидеть гораздо более важный, более глубокий аспект, который заключается в связи с людьми и в том, как музыка может трогать людей, вдохновлять их и двигать людей позитивным образом, даже когда она рождается из боли, — особенно когда она рождается из боли, потому что у них также была эта боль. Установление такой связи намного сильнее, чем просто пропуск какой-то ноты на фортепиано. И я полагаю, что такая перспектива была бы мне только на пользу».

EVANESCENCE





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