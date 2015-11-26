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Вокалистка EVANESCENCE : «Я начинала этот путь не ради славы»



В рамках одного из недавних интервью вокалистки EVANESCENCE Amy Lee ответила на вопрос о том, есть ли уроки, которые она усвоила со временем либо с точки зрения креативности, либо с точки зрения бизнеса, которые были бы особенно ценны во время выпуска дебютного альбома "Fallen" 2003 года:



«Да. Абсолютно. Я даже не знаю, с чего начать в этом списке, он такой большой. Но самое главное то, что я я была очень молода, когда мы начинали, и просто очень неуверенной в себе — как в человеке, в музыканте, во всём. И поставить себя на ноги, в то время как мы стартовали как ракета после выхода альбома и оказались в центре внимания, когда вдруг люди стали постоянно на тебя обращать внимание, обсуждать всё и вся — стать знаменитым для меня оказалось очень сложно.



Я начала этот путь не потому, что хотела славы. Я ведь довольно замкнутый человек. И всё это для меня могло быть легче, если бы я знала со стороны, для своего будущего себя, что нужно просто быть самим собой. И как бы я ни чувствовала, что сказала бы это себе тогда, — что это важно — но это очень трудно воплотить в жизнь, особенно будучи молодой. Просто быть уверенной и верить, по-настоящему верить в то, что я нахожусь на своём месте. Потому что первые несколько лет работы в этом бизнесе были постоянной борьбой внутри себя, чтобы ощущать себя достойной и ощущать себя достаточно хорошей для того, чтобы выходить на все те площадки, где мы играли. Перспектива просто пройти через все эти концерты, а также увидеть гораздо более важный, более глубокий аспект, который заключается в связи с людьми и в том, как музыка может трогать людей, вдохновлять их и двигать людей позитивным образом, даже когда она рождается из боли, — особенно когда она рождается из боли, потому что у них также была эта боль. Установление такой связи намного сильнее, чем просто пропуск какой-то ноты на фортепиано. И я полагаю, что такая перспектива была бы мне только на пользу».













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