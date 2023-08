28 авг 2023



EVANESCENCE отметили юбилей Fallen



EVANESCENCE выступление в Brisbane открыли австралийское турне, посвященное 20-летию альбома Fallen:



01. Broken Pieces Shine

02. What You Want

03. Going Under

04. Take Cover

05. Lose Control / Part Of Me / Never Go Back

06. Call Me When You're Sober

07. Lithium

08. Far From Heaven

09. Better Without You

10. Imaginary

11. Wasted On You

12. End Of The Dream

13. Haunted / My Last Breath / Cloud Nine / Everybody's Fool / Weight Of The World / Whisper

14. Use My Voice

15. Blind Belief

16. My Immortal

17. Bring Me To Life







