19 ноя 2022



У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"



В рамках недавней беседы у вокалистки EVANESCENCE Amy Lee спросили, есть ли у нее планы, как отметить юбилей "Fallen", на что она ответила:



«У меня есть идея. Над ней придётся немного поработать. Но я полагаю, что это будет не то, чего все ждут. Я полагаю, что все только и думают: "О, почему бы вам не сделать шоу, на котором, например, сыграть весь альбом от начала до конца?" Мы играем так много шоу, что я бы предпочла сделать что-то, что, как мне кажется... Я не знаю. Я не хочу выдавать себя, вдруг ничего не получится. Может быть, я ничего не буду делать. Не ожидайте ничего, а потом, если я что-то сделаю, вы будете очень благодарны. [Смеётся]».







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