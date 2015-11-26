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Evanescence

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19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

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"Better Without You", новое видео группы EVANESCENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Bitter Truth".

EVANESCENCE Drops Music Video For





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

gravitgroove


19 апр 2021, 13:23		я хз, но этот жанp исчеpпался еще в 2003 году, если не pаньше. А эти даже с pитмом не пытаются поигpаться, скоpо и на смену последовательности нот опустят pуки.

Eugenezzzis


19 апр 2021, 14:57		Слушать я это конечно не буду, но песня в целом не плоха.

Exceptional


19 апр 2021, 17:25		Альбом офигенный! "Better Without You", "Use My Voice" и "Part Of Me" - мои фавориты! Диванные критики идут лесом ввиду невозможности создать что-то сопоставимое в плане качества песен.

Sw0Rn


19 апр 2021, 17:41		Ух ты, вот это качество, впервые слышу такое!!

DirtyPigs


19 апр 2021, 18:25		На удивление снято неплохо. Цвета, ракурсы, в общем норм картинка.
Песня конечно средненькая

balamut75


19 апр 2021, 19:04		Тени вокруг глаз делают её старой тёткой а юбка увеличивает и без того широкие бёдра.Сам клип как и песня хороши.

Sw0Rn


19 апр 2021, 19:07		По скрину подумал, что Оззи

xRReth


19 апр 2021, 19:14		Вокал куда-то в жопу задвинули, а так ничо, слушабельно.
Снято неплохо, да. За исключением бодипозитива, можно же было как-то не так явно это выпячивать.


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