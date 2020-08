сегодня



LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE



EVANESCENCE представили новую песню, "Use My Voice", в записи которой принимали участие:



* Taylor Momsen of THE PRETTY RECKLESS



* Lzzy Hale of HALESTORM



* Violinist Lindsey Stirling



* Deena Jakoub of VERIDIA (longtime friend of Amy's and co-writer of the song)



* Sharon Den Adel of WITHIN TEMPTATION



* Amy's sisters: Carrie South and Lori Lee Bulloch



* Amy McLawhorn, wife of EVANESCENCE guitarist Troy McLawhorn

























