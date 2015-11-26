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Evanescence

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Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»



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В рамках недавнего интервью Amy Lee назвала артиста, который побудил её стать музыкантом:

«Я не могу назвать одного, но это интересный вопрос. Я не особо думала о поле, это сейчас очень важный вопрос. И я считаю, что это здорово. Мы говорим о самых разных вещах — инклюзивность сейчас на первом месте, и мне это нравится; это в духе времени.

До того, как мы подписали контракт, когда мы были подростками и создавали группу, я думала, что это круто, потому что я могла делать то, что не могли делать парни. Я могла брать высокие ноты, которые они не могли взять, и мы могли менять тональность. И я чувствовала, что это бонус, что касается тембра моего голоса, и того факта, что он отличается. Я люблю контраст в музыке — мне нравится, когда можно сочетать что-то очень мрачное с чем-то очень светлым или что-то очень тяжёлое с чем-то красивым. И иметь голос, с помощью которого я могу показать свою женственность и противопоставить её агрессии в группе, для меня было просто забавной идеей. Это было просто приятно, и в то время я считала это чем-то уникальным.

Но группы, которые меня вдохновляли... Меня очень вдохновляла NIRVANA. Но это была не столько рок-музыка, сколько альтернативный мир музыки. Бьорк, она была моим номером один с тех пор, как я впервые увидела "Human Behaviour" по телевизору, когда мне было 12 лет, может быть, 13, тогда [я сказала]: "Теперь я одержима тобой". Так что, где-то между Бьорк, SOUNDGARDEN, NIRVANA, немного METALLICA, а также Тори Эймос и SMASHING PUMPKINS, и ещё много просто классных групп, которые пересекали все возможные границы. GARBAGE — я обязательно должна сказать. Ну и ещё MASSIVE ATTACK.

Мне нравится музыка. Это было не столько из-за "я хочу быть как она" или "я хочу быть как он". Что мне нравилось во всех этих группах, которые я упомянула, так это то, что они все уникальны по сравнению друг с другом и со всеми остальными. Вы сразу узнаете, что это NIRVANA когда её услышите. Вы знаете, что играет, если слышите Бьорк. Других таких нет. И для меня подлинность и уникальность — именно то, к чему я всегда стремилась. И чтобы быть уникальным, нужна была какая-то новая форма. А мы и были такой формой».

EVANESCENCE





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