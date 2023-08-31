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Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»



В недавнем интервью у Amy Lee спросили, какие ощущения она испытывает от того факта, что альбом "Fallen" по-прежнему актуален, и появляются всё новые и новые поклонники, на что она ответила:



«Это просто здорово. Для нас это важный год, юбилей, 20 лет назад мы выпустили "Fallen". Так что сейчас всё внимание на него. И мы много прошли вместе. Я считаю, что самое главное, что я чувствую в связи со всем этим, — это то, что мы прошли этот путь, я и группа, а также наши поклонники. Мы все прожили за это время немало лет, и это придаёт песням больше смысла. Это уже не только первоначальный замысел. Они стали чем-то гораздо большим, потому что мы провели столько времени вместе. А новые поклонники? Всегда хочется новых фанатов. Вперёд!»







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