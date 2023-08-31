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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
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Evanescence

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31 авг 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»

28 авг 2023 : 		 EVANESCENCE отметили юбилей Fallen

18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

31 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

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6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе
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Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»



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В недавнем интервью у Amy Lee спросили, какие ощущения она испытывает от того факта, что альбом "Fallen" по-прежнему актуален, и появляются всё новые и новые поклонники, на что она ответила:

«Это просто здорово. Для нас это важный год, юбилей, 20 лет назад мы выпустили "Fallen". Так что сейчас всё внимание на него. И мы много прошли вместе. Я считаю, что самое главное, что я чувствую в связи со всем этим, — это то, что мы прошли этот путь, я и группа, а также наши поклонники. Мы все прожили за это время немало лет, и это придаёт песням больше смысла. Это уже не только первоначальный замысел. Они стали чем-то гораздо большим, потому что мы провели столько времени вместе. А новые поклонники? Всегда хочется новых фанатов. Вперёд!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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31 авг 2023
Corpsegrinder04
Посмотрел интервью, раз 15 услышал фразу You Know. Это у пиндосов слово-паразит вместо нашего "бля" чтоли ?
Like!1
31 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, с Аббатом глянь интервью, то же самое, фраза-паразит как "например" Паука.
Like!2
31 авг 2023
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, у Паука мне кажется это фишка, и он думаю сам об этом знает. Скорее по приколу говорит. У него там кроме Например , ещё ТащемТа, Называется и ещё куча слов, из которых целый словарь можно отдельный намутить. Но Паук это самородок со своей клоунадой, а You Know говорят абсолютно все, и даже многие наши соотечественники, когда пиздят на английском постоянно эту фразу используют. Хз откуда и когда она вообще пошла, раньше не было ведь.
Like!3
31 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, ну это фраза-филлер, которая нужна для того, чтобы успеть подумать над следующей фразой, пока произносишь эту. В других языках тоже есть, например, “allora” в итальянском.

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