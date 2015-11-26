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Вокалистка EVANESCENCE : «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о новом альбоме:



«Речь идёт о многих вещах, а не только о политике. Это название — "The Bitter Truth" — на самом деле означает, что это то, кто ты есть, — со всеми синяками, шрамами и прочим, настоящая правда о том, кто ты есть, лучше, важнее... Мы должны смотреть в лицо тому, кто мы такие, и миру, в котором мы живём, как есть. Ничто не заставляет тебя притвориться тем, кто ты есть, или миром вокруг тебя. Ничто, во-первых, не улучшится, если мы будем отрицать правду. Мы никогда не спасём нашу планету, игнорируя её потребности; мы никогда не сможем совершенствоваться как люди, если никогда не сможем признать те случаи, когда мы ошибаемся. Просто смотреть правде в глаза, как бы больно это ни было, — это единственный путь к исцелению.



Это был сезон движения к исцелению себя. Я потеряла брата пару лет назад, и этот процесс — это время открытия сознания — был масштабным с точки зрения перспективы, и было необходимо просто смотреть правде в глаза. Я не хочу скрываться, я не хочу убегать. Я хочу опереться на любовь, а единственный способ исцелиться, который я знаю, — это взять и посмотреть на проблему, подумать о ней и написать об этом.



Итак, горькая правда – это просто смотреть в лицо реальности. Это не обязательно должно быть плохо. Это может быть и к лучшему, но жизнь сложна, и мы сложны. Мы не все одинаковые. Мы не можем узнать кого-то, просто посмотрев на него или встретившись с ним один раз. У людей много всего происходит одновременно.



Лично я — особенно в музыке — всегда стремлюсь быть самой настоящей версией, самой честной версией себя из всех, на что я способна».













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