Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 99
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*METALLICA почти месяц занята сочинением 46
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 32
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»



*
zoom
*
* *
Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о новом альбоме:

«Речь идёт о многих вещах, а не только о политике. Это название — "The Bitter Truth" — на самом деле означает, что это то, кто ты есть, — со всеми синяками, шрамами и прочим, настоящая правда о том, кто ты есть, лучше, важнее... Мы должны смотреть в лицо тому, кто мы такие, и миру, в котором мы живём, как есть. Ничто не заставляет тебя притвориться тем, кто ты есть, или миром вокруг тебя. Ничто, во-первых, не улучшится, если мы будем отрицать правду. Мы никогда не спасём нашу планету, игнорируя её потребности; мы никогда не сможем совершенствоваться как люди, если никогда не сможем признать те случаи, когда мы ошибаемся. Просто смотреть правде в глаза, как бы больно это ни было, — это единственный путь к исцелению.

Это был сезон движения к исцелению себя. Я потеряла брата пару лет назад, и этот процесс — это время открытия сознания — был масштабным с точки зрения перспективы, и было необходимо просто смотреть правде в глаза. Я не хочу скрываться, я не хочу убегать. Я хочу опереться на любовь, а единственный способ исцелиться, который я знаю, — это взять и посмотреть на проблему, подумать о ней и написать об этом.

Итак, горькая правда – это просто смотреть в лицо реальности. Это не обязательно должно быть плохо. Это может быть и к лучшему, но жизнь сложна, и мы сложны. Мы не все одинаковые. Мы не можем узнать кого-то, просто посмотрев на него или встретившись с ним один раз. У людей много всего происходит одновременно.

Лично я — особенно в музыке — всегда стремлюсь быть самой настоящей версией, самой честной версией себя из всех, на что я способна».

EVANESCENCE





Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 324

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом