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Новости
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Evanescence

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23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID

7 ноя 2021 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

28 окт 2021 : 		 Вторая часть комиксов от EVANESCENCE

2 окт 2021 : 		 EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT

10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»
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|||| сегодня

8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE



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Восьмилетний CALEB HAYES присоединился к EVANESCENCE на саундчеке перед выступлением в Глазго и сыграл "Take Cover" — видео доступно ниже.




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