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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 28
*XXV — бабка ягодка опять! 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Evanescence

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10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу
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EVANESCENCE получили бриллиантовую награду



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EVANESCENCE получили награду за бриллиантовый статус продаж/стримов альбома "Fallen".






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10 апр 2023
S
SS-ULTRA
Бриллиантовый? Это что, десять миллионов?
А альбом всегда нравился!

просмотров: 296

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