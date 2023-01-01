Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 61
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 23
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 22
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 20
*JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, чт... 17
*Размалёванных на концерт GHOST не пущать! 15
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 61
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 23
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

31 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE



zoom
JOSEY SCOTT в недавней интервью сказал, что именно он должен был записывать рэп-часть в ставшем главным хитом EVANESCENCE песне "Bring Me To Life":

«Меня попросили записать песню "Bring Me To Life". Но наши расписания наложились друг на друга, и я не смог её записать. Поэтому это сделал парень из 12 STONES».

Когда один из интервьюеров The Metal Summit отметил, что рэп-секция в "Bring Me To Life" стилистически «очень» напоминает Josey, то вокалист ответил на это:

«У меня определённо бегут мурашки по спине каждый раз, когда я слышу эту песню».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом