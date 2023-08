сегодня



JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE



JOSEY SCOTT в недавней интервью сказал, что именно он должен был записывать рэп-часть в ставшем главным хитом EVANESCENCE песне "Bring Me To Life":



«Меня попросили записать песню "Bring Me To Life". Но наши расписания наложились друг на друга, и я не смог её записать. Поэтому это сделал парень из 12 STONES».



Когда один из интервьюеров The Metal Summit отметил, что рэп-секция в "Bring Me To Life" стилистически «очень» напоминает Josey, то вокалист ответил на это:



«У меня определённо бегут мурашки по спине каждый раз, когда я слышу эту песню».







