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Evanescence

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7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года
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EVANESCENCE стали первыми в iTunes



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Новая работа EVANESCENCE "The Bitter Truth" попала на четвёртую строчку британских национальных чартов, став тем самым четвёртым альбомом, которые попадал в пятёрку лучших в этой стране. Альбом также стал первым номером по продажам рок- и альтернативных альбомов в США. Кроме того, коллектив возглавил iTunes-чарты в 22 странах мира.

EVANESCENCE



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional


7 апр 2021, 11:52		К слову о статистике

Tomahawk


7 апр 2021, 12:47		Так понимаю, Валентин для Овонесенс теперь такой же талисман, как Эйминг Х** для Акцепт.

NickAfon


7 апр 2021, 12:58		банесценс лучше чем u2

ElectricRetard


7 апр 2021, 14:18		Фух, хорошо что мы выяснили, что статистика ни о чем не говорит, а то пришлось бы давать заднюю, мол я не прав был и все такое. А так можно и хуй забить.

С другой стороны, крики Эйминга о том, что Аксепт всех уделал в категории "митол" как то обходили стороной тот факт, что в январе никто из известных исполнителей кроме них метал альбом и не выпускал. Вот и в марте из известной альтернативы я могу только A Day To Remember припомнить.


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