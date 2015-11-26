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EVANESCENCE стали первыми в iTunes



Новая работа EVANESCENCE "The Bitter Truth" попала на четвёртую строчку британских национальных чартов, став тем самым четвёртым альбомом, которые попадал в пятёрку лучших в этой стране. Альбом также стал первым номером по продажам рок- и альтернативных альбомов в США. Кроме того, коллектив возглавил iTunes-чарты в 22 странах мира.







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