EVANESCENCE стали первыми в iTunes

Новая работа EVANESCENCE "The Bitter Truth" попала на четвёртую строчку британских национальных чартов, став тем самым четвёртым альбомом, которые попадал в пятёрку лучших в этой стране. Альбом также стал первым номером по продажам рок- и альтернативных альбомов в США. Кроме того, коллектив возглавил iTunes-чарты в 22 странах мира.
Exceptional
Tomahawk
NickAfon
ElectricRetard
С другой стороны, крики Эйминга о том, что Аксепт всех уделал в категории "митол" как то обходили стороной тот факт, что в январе никто из известных исполнителей кроме них метал альбом и не выпускал. Вот и в марте из известной альтернативы я могу только A Day To Remember припомнить.
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