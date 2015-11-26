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Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике



EVANESCENCE недавно выпустили новый трек "Use My Voice", в записи которого принимали гостевое участие LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL, и он был выбран HeadCount в США, чтобы побудить избирателей зарегистрироваться, проверить свою регистрацию или узнать об их вариантах дистанционного голосования в условиях пандемии COVID-19 на сайте UseMyVoice.org.



«Эта песня витала в голове последние несколько лет. Я никогда особо... Не говорила на политические темы и не делала какие-то серьёзные заявления о том, во что я верю и что происходит, потому что мне не нравится разделять поклонников. Я хочу, чтобы музыка была свободным местом, благодаря которой все могут объединиться. Но порой вещи требуют деления на правильное и неправильное, и у тебя есть чувства, которые невозможно сдерживать. И я должна быть честной по отношению к своей музыке и себе самой, ровно так, как это было и всегда, поэтому я выражаю то, что грузом лежит на моём сердце».

























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