сегодня



Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION



EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION объявили новые даты выступлений в рамках тура "Worlds Collide":



Nov. 09 - Munich, DE @ Olympiahalle



Nov. 10 - Milan, IT @ Mediolanum Forum Milan



Nov. 12 - Zurich, Switzerland @ Hallenstadion



Nov. 14 - London, UK @ The O2



Nov. 15 - Birmingham, UK @ Arena Birmingham



Nov. 17 - Glasgow, UK @ OVO Hydro



Nov. 19 - Leeds, UK @ First Direct Arena



Nov. 21 - Brussels, BE @ Palais



Nov. 22 - Brussels, BE @ Palais



Nov. 23 - Frankfurt DE @ Festhalle



Nov. 25 - Düsseldorf, DE @ Mitsubishi Electric Halle



Nov. 27 - Paris, FR @ Accor hotels Arena



Nov. 29 - Amsterdam, NL @ Ziggo Dome



Nov. 30 - Amsterdam, NL @ Ziggo Dome



Dec. 01 - Esch-Sur-Alzette, LU @ Rockhal



Dec. 03 - Leipzig, DE @ Leipzig Arena



Dec. 05 - Gliwice, PL @ Arena Gliwice



Dec. 07 - Hamburg, DE @ Barclaycard Arena



Dec. 08 - Berlin, DE @ Velodrom







+0 -0



просмотров: 88