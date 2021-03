сегодня



Вокалистка EVANESCENCE : «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»



В рамках беседы с Alternative Press вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала о том, как лейбл Wind Up давил на группу и отказывался выпускать дебютный альбом "Fallen" без добавления мужского вокала:



«Я была совершенно против любого мужского вокала в нашей музыке. Это было очень сложно. И эта идея исходила от лейбла. И неожиданно всё сошлось на "Bring Me To Life"; они решили, что это та самая песня. Я сама не видела её нашим первым синглом, я хотела, чтобы изначально была выпущена "Going Under". У них же была идея сделать что-то знакомое для слушателей, чтобы мы могли попасть на радио. И я не очень понимала, что они имели ввиду.



Я всегда вдохновлялась теми, кто были уникальными. Такими исполнителями как NIRVANA, SOUNDGARDEN и Björk — похожих на них не было. И для меня это было нашим ключевым ингредиентом, и я всегда верила в это — и продолжаю в это верить. И в моём представлении чем больше ты стараешься быть знакомым и похожим, тем больше уходишь от собственной силы.



У нас были трения с лейблом насчёт того, чтобы провести прослушивание и взять в группу мужчину-вокалиста на постоянной основе — быть версией LINKIN PARK с женским вокалом. Я тогда ответила, что подумаю. Через час они перезвонили, и я ответила, что мы не можем пойти на такой шаг, этого не будет. Я лучше начну заново, мы просто не такие, и я не хочу ничего подобного. В итоге они отзывают финансирование, и я переезжаю назад к родителям. И это было тяжело после всего созданного — с нами заключили контракт, я бросила школу и переехала в Лос-Анджелес. И тут такое — ну мы едем по домам. И мы не могли ничего сделать. Это было тяжело, но моё сердце было разбито, но я знала, что лучше так, чем соглашаться. Я не была готова продавать душу. Через несколько недель нам позвонили, и они вроде как пришли к компромиссу и решили: "Эй, у нас есть крутое предложение из "Сорвиголовы", там будет сцена драки, и будет нужна в саундтрек женско-мужская тема. Так что теперь для такого варианта есть причина, и будет всего одна такая песня, твою личность целиком никто менять не будет. И этот вариант для меня уже показался приемлемым. Я решила попробовать, но лишь разово. Однако я сказала: "Мы можем сначала выпустить "Going Under", а потом вот это всё?"



Я просто очень беспокоилась, что люди услышат эту песню и будут думать, что так будет всегда. А это совсем не отражало нас. Я ненавижу такой вариант — ненавижу, когда ты слышишь первый сингл от группы и думаешь, что она именно такая, а потом слышишь остальное на альбоме и думаешь: "О, это совсем не то, на что я рассчитывал. Ты просто обманом вынудил меня купить альбом". Но мне нравилась песня, Paul был очень милым. От него потребовалась некая жертва, чтобы он стал гостевым вокалистом, он не понимал, почему она так взлетела и затмила всё, что он пытался сделать. Поэтому я сочувствую ему. И я не хочу касаться этой темы не потому, что будто мне не нравится [его вклад]. Я люблю его. Мы были просто детьми, когда всё завертелось с безумной скоростью».













