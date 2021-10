2 окт 2021



EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT



Группа EVANESCENCE, удостоенная премии «Грэмми», продюсерская компания Incendium и NFT-платформа Sweet объявили о сотрудничестве в создании новой линии коллекционных NFT-изделий, вдохновлённых первым выпуском серии графической антологии EVANESCENCE "Echoes From The Void", которая была распродана в первом издании и опубликована Incendium в рамках линии книг Opus. 29 сентября Sweet запустили акцию EVANESCENCE Echoes From The Void на sweet.io, в рамках которой можно будет приобрести 4 NFT, включая 2 коллекционные карточки, виртуальную сувенирную монету и интерактивную 3D-скульптуру, единственную в своём роде. Это первый в истории проект NFT как для EVANESCENCE, так и для Incendium, а в будущем планируется выпуск ещё нескольких продуктов. В то время как эта первая линия NFT вдохновлена выпуском № 1, последующие выпуски будут расширять художественные работы и творения, представленные в следующих выпусках графической антологии EVANESCENCE из 5 эпизодов.



«Это было потрясающе — наблюдать за тем, как искусство и истории "Echoes From The Void" развиваются в цифровом пространстве. Серия становится показательным примером для многих талантов, адаптирующих видение песен из нашей дискографии, — говорит Amy Lee из EVANESCENCE. — Погружение в мир цифровых коллекционных предметов позволяет нам добавить новое измерение к персонажам и сюжетным линиям, которые мы так любим создавать. Мне не терпится увидеть, что ещё мы сможем сделать, когда выйдет продолжение "Echoes From The Void!"»



На двух виртуальных коллекционных карточках NFT из серии "Echoes From The Void" будут представлены основная и вариативная обложки выпуска № 1, созданные лауреатом премии Хьюго художницей Эбигейл Ларсон и уважаемым художником Келли МакКернан, ожившие благодаря сочетанию 3D-дизайна и 2D-анимации. В дополнение к открыткам можно будет приобрести виртуальную сувенирную монету с иллюстрацией Amy Lee. Sweet также проведёт аукцион единственной интерактивной 3D-скульптуры NFT крылатой Каменной принцессы из "Echoes From The Void #1". Поклонники могут посетить сайт sweet.io, чтобы узнать больше о скидке и получить доступ к блокчейн-кошельку Sweet, чтобы приобрести NFT EVANESCENCE "Echoes From The Void", используя кредитную карту, Apple Pay, Google Pay или криптовалюту через Coinbase Commerce, начиная с 29 сентября. Выставленные на аукцион 1 к 1 NFT будут отправлены на выбранный покупателем электронный кошелек, а NFT по фиксированной цене будут доставлены на блокчейн-кошелек Sweet с возможностью перевода на другой кошелек по желанию. Цены будут варьироваться в зависимости от NFT.



«Incendium всегда были связаны с коллекционными предметами, будь то комиксы, статуэтки или значки. Мы рады сотрудничеству со Sweet для расширения нашего предложения в цифровом пространстве, а также сотрудничеству с нашими собственными талантами в области 2D, 3D и анимации для создания новых и захватывающих дизайнов цифровых коллекционных предметов, — заявил Лекси Леон, генеральный директор Incendium. — Что может быть лучше для запуска нашей линии NFT, чем EVANESCENCE и "Echoes From The Void", один из наших самых амбициозных художественных и повествовательных проектов, который породил невероятные образы в комиксах, арт-принтах и многом другом. Для тех, кто не успел приобрести физический первый тираж выпуска № 1, эти цифровые коллекционные издания станут отличным способом получить возможность приобрести произведения искусства этой серии. Нам не терпится запустить наш первый из многих эксклюзивных выпусков».



"Echoes From The Void #1" — это дебютный выпуск графической антологии EVANESCENCE в жанре фэнтези, в котором представлены две истории, основанные на песнях "Better Without You" и "Wasted On You" с альбома 2021 года "The Bitter Truth". В выпуске № 1 представлены истории, написанные Кэрри Ли Саут и Блейком Норткотом (сага Arena Mode, DC's Catwoman), с иллюстрациями Эбигейл Ларсон и Келли МакКернан. На сайте Incendium поклонники уже могут приобрести ограниченный второй тираж "Echoes From The Void #1" с вариантом обложки Келли МакКернан. В следующих выпусках антологической серии будут раскрыты дополнительные темы песен с альбома "The Bitter Truth" и пересмотрен культовый материал за всю карьеру группы, а короткие истории будут созданы звёздным составом писателей и художников, подробности будут объявлены в ближайшее время.



Sweet создала высокомасштабируемую платформу NFT, которая позволяет владельцам интеллектуальной собственности и партнёрам брендов, таким как New York Knicks, Chicago Blackhawks и Dave & Buster's, внедрять интегрированные и геймифицированные решения NFT через интерактивный потребительский опыт и брендированные торговые площадки. Удобный в использовании NFT-кошелек Sweet устраняет криптосложности, связанные с покупкой, коллекционированием и торговлей цифровыми коллекционными предметами. Его платформа, не зависящая от блокчейна, позволяет корпоративным клиентам Sweet создавать целостные, долгосрочные стратегии NFT, которые привлекают как криптоэнтузиастов, так и обычных поклонников. Sweet выбрала для запуска первого этапа NFT EVANESCENCE блокчейн Polygon — совместимое решение для масштабирования Ethereum, которое потребляет в разы меньше электроэнергии, чем другие блокчейны, при этом обрабатывая большие объемы токенов. Polygon придерживается методологии Proof of Stake для повышения скорости транзакций и экологической безопасности. Чтобы узнать больше, посетите сайт sweet.io.



«Мы очень рады сотрудничать с инновационными специалистами Incendium в рамках первого проекта с EVANESCENCE. Творческий дизайн этих NFT исключителен и предлагает поклонникам и коллекционерам EVANESCENCE возможность стать владельцами уникальных и подлинных цифровых работ, вдохновлённых серией графических антологий "Echoes From The Void», — заявил Том Миццоне, генеральный директор Sweet.



Это первое начинание Incendium в мире NFT, в планах компании ежемесячно выпускать дополнительные цифровые коллекционные работы, вдохновлённые другими историями из линейки Opus — комиксов, посвящённых музыке. Среди других громких проектов Opus — серия комиксов DISTURBED "Dark Messiah", серия Joe Satriani "Crystal Planet", серия BLACK VEIL BRIDES "The Phantom Tomorrow", серия EXODUS "Tales Of The Damned", серия CRADLE OF FILTH "Maledictus Athenaeum", серия HELLOWEEN "Seekers Of The Seven Keys" и другие. Incendium также выпускает коллекционные фигурки, представляющие культовых персонажей из музыкальной истории каждой группы и сюжетных линий комиксов каждой серии.







