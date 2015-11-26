23 фев 2021



EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"



EVANESCENCE исполнили "Wasted On You" в рамках участия в программе "Jimmy Kimmel Live!". Пять участников группы виртуально объединились из разных мест и что из этого получилось — видео доступно ниже.













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