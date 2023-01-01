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JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE



В рамках недавнего интервью у JEN MAJURA спросили, какие у неё ощущения спустя более чем полгода с момента ухода из EVANESCENCE, на что она ответила:



«Я устала. Я очень устала, потому что есть много мнений и много суждений. Дошло до того, что что бы я ни написала, у людей были свои мнения на этот счёт. И это кажется мне смешным, но если бы я честно сказала, что я чувствую — мне больно, тяжело, и, конечно, я не очень хорошо себя ощущаю — то люди сказали бы: "Ты прикидываешься жертвой". Поэтому я думаю: "Хорошо. Что было, то было". В итоге я говорю на людях: "Вообще-то у меня всё хорошо. Я в порядке". На что в ответ получаю: "Да ей плевать на группу". И ведь дошло до того, что я выдала: "Знаете что? Я могу написать о своём черничном йогурте, и вы всё равно найдёте способ связать это с тем, что произошло".



Должна сказать, что я стала очень осторожной в социальных сетях, потому что я хотела избежать лишнего шума, болтовни, всех этих мнений — я просто устала от этих разговоров. И в то же время, когда вы расстаётесь с бывшим партнёром, — это самый простой пример — последнее, что вы хотите видеть в социальных сетях, чтобы этот бывший партнёр двигался дальше. Это что-то вроде: "Нет. Я не хочу этого видеть". Мне нужно было время, чтобы всё это переварить. И, как я уже сказала, первые несколько месяцев я была очень занята тем, что убеждала всех, что у меня всё хорошо, хотя на самом деле это было не так — я была не в порядке. И когда всё, что ты говоришь на публике, подвергается осуждению... Если честно, я могу только представить, что чувствуют [принц] Гарри и Меган [Маркл] — люди с реальными проблемами в плане папарацци. Ну а я-то кто? Я просто маленький никто. Почему люди говорят обо мне? Я полагаю, что есть гораздо более важные вещи, о которых человечество должно говорить, — такие, как изменение климата и то, что происходит в мире — обсуждать реальные проблемы, для которых нужны решения, вместо того, чтобы судачить обо мне. В какой-то момент я поняла, что, видимо, это актуальная тема, и людям нравится о ней говорить, но я не обязательно должна быть частью этого процесса. Поэтому я стала очень замкнутой в социальных сетях. И чем больше я дистанцировалась от всего этого, тем больше я... Я скажу это прямо сейчас, потому что это ужасно, но я всё равно скажу... Тем больше я испытывала отвращение к человечеству.



В общем, я не очень хорошо себя вела. Я в порядке, но до хорошего мне далеко... Когда жизнь бросает в тебя дерьмо, честно говоря... Взгляните на сценарий. В начале 2020 года я потеряла дорогие сердцу отношения. За этим последовали два года изоляции, замкнутости и всей этой ситуации с пандемией. Отлично! И вот наконец всё возвращается в "нормальное русло", и тут случается май. Так что я не могу сказать, что мои последние несколько лет были замечательными. Значит, 2023 год будет потрясающим, верно?»







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