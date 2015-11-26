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*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
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Evanescence

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23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE
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Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee приняла участие в игре "Rock & Tell", рассказав о прекрасных воспоминаниях, которые у нее накопились за годы творческой активности.

EVANESCENCE's AMY LEE Shows Off Her Memorabilia (Video)





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