5 июн 2023



Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE



Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix присоединился на сцене к EVANESCENCE для исполнения хита "Bring Me To Life".









Amy Lee from @evanescence called Jacoby to the stage to perform BRING ME TO LIFE @rockamring pic.twitter.com/zWBCDk8AzE





