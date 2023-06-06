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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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Evanescence

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5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен
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|||| 5 июн 2023

Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE



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Вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix присоединился на сцене к EVANESCENCE для исполнения хита "Bring Me To Life".

Amy Lee from @evanescence called Jacoby to the stage to perform BRING ME TO LIFE @rockamringpic.twitter.com/zWBCDk8AzE






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6 июн 2023
Lord Iscariah
Она на всех концертах как бомжиха одета? В молодости такая няша была с красивыми нарядами, а сейчас пиздец какой-то

просмотров: 269

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