сегодня



Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу



Amy Lee, в рамках беседы с 93.3 WMMR, рассказала о причинах переноса остатка концертов тура на месяц вперед:



«Были выявлены несколько случаев среди туровой команды, как это происходит со многими и так как лучший способ оставаться в безопасности, это разорвать цепочку и взять паузу, мы так и поступили. К счастью мы смогли переназначить все уже на январь, так что особо долго ждать не придется.



В эти времена нужно просто сделать все возможное, сделать все, чтобы защитить себя, и быть гибким, потому что есть некоторые вещи, которые просто не поддаются контролю. Это довольно дико — не похоже ни на один период, который я когда-либо переживала».



На вопрос, все ли члены EVANESCENCE и команды группы прошли вакцинацию перед тем, как отправиться в путь, Amy ответила:



«Абсолютно. Я думаю, что вакцинация действительно помогает уберечь вас от очень тяжелых последствий и возможной смерти. Так что это может спасти вам жизнь. И я надеюсь, что люди просто поймут, что даже если это не вы или человек рядом с вами, вы все равно можете заразиться и передать инфекцию. Вакцинированные мы или нет, мы все равно должны носить маску, мы все равно должны быть очень осторожны, потому что появился новый штамм.



Но, да, мы все проверялись ежедневно, фактически, помимо того, что были привиты и постоянно носили маски — за исключением тех случаев, когда в конце дня мы ехали в автобусе, типа: "Ну вот, наконец-то я могу расслабиться". Или на сцене. Так что даже при всех этих мерах предосторожности нам по-прежнему приходится переезжать с места на место и посещать концертные площадки, а там толпа и все остальное.



Что бы ни делал каждый из нас, я определенно во всех отношениях выступаю за вакцинацию. И помимо этого, особенно сейчас, в преддверии зимы, праздников и всего остального, будьте осторожны. Заботьтесь о тех, кого вы любите. [Пройдите тест, если вы впервые собираетесь вместе]. Это определенно то, что помогло нам, потому что мы смогли поймать его сразу и остановить любое распространение и остановить все это. Но мы очень признательны. У нас был великолепный, прекрасный тур, и это первое возвращение после всего этого безумия. Это было то, за что мы очень, очень благодарны. Я так признательна за то, что могу делать это благодаря своей работе. У нас было время, чтобы сделать великолепный альбом и прекрасный продакшн, и я просто очень рада, что мы сможем снова вернуться к нему в следующем месяце».







</div>





+2 -4



( 1 ) просмотров: 221

