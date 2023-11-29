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Evanescence

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Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»



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Amy Lee в интервью Daily Beast вспомнила 2004 год, когда получила Грэмми в категории "Best New Artist", опередив явного фаворита 50 CENT, который отреагировал на свой проигрыш выходом на сцену прямо во время награждения группы:

«50 CENT ненавидит меня до мозга костей. Это просто один из тех случаев... Честно говоря, мы тоже думали, что он победит. Это был такой сумасшедший вечер. Люди спрашивают: "Каково это — выиграть "Грэмми"?", а я в ответ: "Напряженно!". Я имею в виду, что получить ее — это прекрасно, но произошедшее было чем-то нереальным... Я помню, как подумала: "Мне кажется, никто в этом зале даже не знает, кто мы такие"».

Выход 50 Cent на сцену во время церемонии награждения, которая транслировалась с пятиминутной задержкой, все же попал в эфир премии "Грэмми". За происходящим в недоумении наблюдала Lee, которая сказала: "О, что я сделала? Спасибо, 50", но 50 не взял микрофон и ничего не сказал, а просто улыбнулся и дал знать о себе.

«Знаете, как бывает, когда ты просто в шоке? Он ничего не сделал. Он не схватил микрофон. Всё было не так уж плохо. Он просто вышел, сразу ушел и всё. Это было как в "Зуландере", когда он думал, что победил».

На вопрос, говорил ли рэпер ей что-нибудь лично после этого, Amy ответила:

«Нет, он никогда ничего мне не говорил, но ему нравится говорить обо мне и о том, как его обокрали. Я не хочу с ним ссориться. Спасибо, что сказали, что я выглядела невозмутимой, но на самом деле я была потрясена. Вокруг меня царил хаос, а я думала: "Я постою здесь и посмотрю, реально ли всё это, а потом узнаю, проснусь я или нет"».

Три с половиной года назад, во время закладки именной звезды рэпера на Аллее славы в Голливуде, 50 Cent вновь пожаловался на то, как его обделили с Грэмми в категории "Лучший новый артист":

"Кто выпустил самый успешный хип-хоп дебют в истории музыки? Это был я. Кому на следующий год дали награду за "лучшего нового артиста"? Не мне, а EVANESCENCE. Они вообще еще живы? Лично я о никаких EVANESCENCE с тех пор и не слышал".




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29 ноя 2023
S
SS-ULTRA
Ого, какие страсти.
Что-то эту историю я не слышал.
29 ноя 2023
resurgamresponses
ничего так, оказывается во время церемонии САМОГО ГРЭММИ ))) можно выйти из зала на сцену, постоять и уйти. а почему не стейдждайвинг?
29 ноя 2023
g
greesevold1
Жаба - она такая, полмира задавила!
Like!1
29 ноя 2023
F
Fo0x
А мог бы и как Уилл Смит...
Like!1
29 ноя 2023
зубатый_колобок
Мммм, белая угнетательница отняла Грэмми у потомственного чёрного негра😁
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29 ноя 2023
Lord Iscariah
Вот это был тру расизм! Черного прямо уделали четко!
29 ноя 2023
rassol
Lord Iscariah, тру расизм - это когда ниггер въёбывает на хлопковой плантации в Вирджинии, а А. Линкольн хочет отправить его нахуй обратно на историческую родину.
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29 ноя 2023
Corpsegrinder04
Тогда просто пендоские менты ещё не придушили тонированного наркомана, после которого пошло Black Lives Matter. Так что мамка легко отделалась по сути.
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