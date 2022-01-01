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EVANESCENCE представили новый состав



EVANESCENCE сообщили о том, что Emma Anzai из SICK PUPPIES будет играть на басу, а Tim McCord переходит на позицию гитариста:



«Дамы и господа, у нас есть очень важные новости. Представляем вам нашего нового гитариста... Tim'a McCord'a!



После 16 лет работы в группе в качестве бас-гитариста Tim переходит на свой родной инструмент. Спойлер — у него это отлично получается. А на бас-гитаре мы с огромным удовольствием приветствуем невероятно талантливую Emma'у Anzai из SICK PUPPIES! Мы были друзьями и фанатами в течение многих лет, и наконец пришло время объединить усилия. Emma будет выполнять двойной объём работы, поскольку у нас скоро будет несколько концертов с SICK PUPPIES, так что готовьтесь к этому!



Мы все очень взволнованы тем, что впервые выведем эту новую формацию на сцену в Афинах 5 июня. До скорой встречи!»



В разделе комментариев под постом EVANESCENCE в Instagram Lee добавила:



«Добиться позитивных перемен в своей жизни (и в группе) может быть очень сложно. Некоторые решения мы принимаем сами, некоторые сделаны за нас. Но в конечном счёте мы — это то, как мы справляемся со всем, что попадается на нашем пути.



Сегодня важный день в моей группе. Я делаю ещё один шаг вперёд с моими братьями, которые были рядом со мной на протяжении 15 с лишним лет, и приветствую прекрасную подругу, с которой мы так рады разделить сцену. Я счастлива.



Никогда не знаешь, что ждёт тебя за поворотом, но когда что-то происходит правильно, ты знаешь, что это правильно. И это кажется очень правильным. Добро пожаловать, Emma! Люблю всех вас, ребята!»











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