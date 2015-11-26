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Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью ответила на вопрос, почему прошло столько времени между выпуском альбомов:



«Мне нравится смотреть на то, что я хочу делать, и что я могу делать в жизни с незамутнённой головой. Мне нравится музыка, которую я создала с этой группой, и бывают моменты, когда я была более воодушевлённой, более страстной и влюблённой в неё, и мне хотелось вкладываться в неё больше, чем во что-то другое. Но иногда приходится просто от этого уходить — когда наступает полное насыщение.



Процессы наших циклов на самом деле сейчас начали меняться; мы нашли способ действительно разорвать этот замкнутый круг — по сути это единственное, что можно сделать за столько лет, сколько бы ни прошло времени с каждым циклом. Между написанием музыки и всем, что с ней связано, поездкой в тур и всеми удивительными вещами, связанными с этим, выпуском и промоушном альбома всегда есть это "я ухожу и не знаю, буду ли продолжать". Это было потрясающе. Мне это так нравится. Я больше не чувствую, что у меня будет такая борьба. Многое внутри изменилось. Наше представление изменилось на каждом уровне, оно выросло и поменялось, нас полностью поддерживает потрясающая команда, которая верит в нас. И ты уже при создании альбома не вновь идёшь на войну, как было раньше, а подходишь к работе иначе.



Но помимо всего этого за время между третьим альбомом и этим мне хотелось пойти по разным творческим путям. У меня появился мой первенец Джек, я делала кое-что для фильмов.



Я думала, что когда я стану мамой, у меня пропадёт желание заниматься работой — как будто я буду просто сосредоточена на том, чтобы быть только мамой, но на самом деле это дало мне столько всего — я даже не знаю как это назвать — наверное, "перспектив". В том смысле, что у тебя появляется другое видение, и вдруг ты как творческий человек начинаешь думать о разных вещах, которыми ты хочешь заниматься, потому что твой ум работает иначе. Я сделала детский альбом со своей семьёй, работала над парой разных киношных вещей и кое-какими небольшими сольными заморочками. И я просто нашла другие способы быть креативной. Плюс к тому времени, как группа вновь собралась, у нас появилась Jen, которая просто прекрасно и удивительно дополнила наш состав. Она пришла в 2015 году, мы снова начали гастролировать и по-настоящему наслаждаться игрой. Это был первый шаг назад -— просто давать концерты и вспомнить о том, кто ты есть и кем можешь быть, общаясь с нашими фанатами и просто со всем миром. А потом мы записали "Synthesis" [2017] с полноценным оркестром и большим количеством электронного материала, просто перенесли фокус на нашу музыку — это было интересно и сложно, но главное — по-новому. А потом наступил момент из серии: "Хорошо, мы готовы". Так что мы просто начали писать. В итоге это был долгий, но естественный путь — мы просто следовали тому, что приятно.



Я не могу сказать вам, сколько огня у нас у всех, но я могу говорить за себя — я действительна хотела создать эту музыку прямо сейчас с моей командой. Это происходит в то время, когда мне это очень нужно, и многие чувства, которые я вкладываю в музыку, связаны с борьбой, — с чем-то сложным, что я переживаю, я перерабатываю это или яростно сопротивляюсь. И это время, когда я переживаю эти эмоции, и я знаю, что многие люди в мире тоже это ощущают. Поэтому я считаю, что я именно там, где и должна быть».













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