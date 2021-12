сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE



EVANESCENCE представили собственное прочтение композиции THE BEATLES "Across The Universe". Это трек Amy Lee сотоварищи играли в рамках тура "Synthesis", он также был включен на второй диск "A Live Session From Rock Falcon Studio".













