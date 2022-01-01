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*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Новое видео MEGADETH 17
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Evanescence

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23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID

7 ноя 2021 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

28 окт 2021 : 		 Вторая часть комиксов от EVANESCENCE

2 окт 2021 : 		 EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT

10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»

2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes
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|||| сегодня

AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee и сооснователь EURYTHMICS Dave Stewart записали свою версию хита THE EVERLY BROTHERS "Love Hurts".






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