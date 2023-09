сегодня



Переиздание EVANESCENCE выйдет осенью



EVANESCENCE по случаю 20-летия альбома Fallen 17 ноября выпустят обновленную версию этой записи, которая будет доступна на кассете, двойном виниле, двойном CD, в цифровом варианте и в виде бокс-сета. Фрагмент из этого релиза, демо-версия "Bring Me To Life", доступен для прослушивания ниже. Супер делюкс-издание будет доступно только на сайте группы с февраля 2024 года.



Трек-лист винила:



Side A



01. Going Under

02. Bring Me To Life

03. Everybody's Fool

04. My Immortal

05. Haunted

06. Tourniquet



Side B



01. Imaginary

02. Taking Over Me

03. Hello

04. My Last Breath

05. Whisper



Side C



01. My Immortal (Band Version)

02. Breathe No More

03. Farther Away

04. Missing

05. My Immortal (strings version)*



Side D



01. Bring Me To Life (demo 2002)*

02. Bring Me To Life (AOL session 4/15/2003)*

03. Going Under (live Madrid 40 PP)*

04. Bring Me To Life (live MMM acoustic 2020)*

05. My Immortal (live 2022)*



* Previously unreleased



CD "Fallen (20th Anniversary Deluxe Edition)":



01. Going Under

02. Bring Me To Life

03. Everybody's Fool

04. My Immortal

05. Haunted

06. Tourniquet

07. Imaginary

08. Taking Over Me

09. Hello

10. My Last Breath

11. Whisper

12. My Immortal (Band Version)

13. Breathe No More

14. Farther Away

15. Missing

16. My Immortal (strings version)*

17. Bring Me To Life (demo 2002)*

18. Bring Me To Life (AOL session 4/15/2003)*

19. Going Under (live Madrid 40 PP)*

20. Bring Me To Life (live MMM acoustic 2020)*

21. My Immortal (live 2022)*



*Previously unreleased



Кассета:



Side A



01. Imaginary (demo 10.10.01)

02. Whisper (demo 10.10.01)

03. Haunted (demo 10.10.01)

04. Everybody's Fool (final demo 10.03.02)

05. Taking Over Me (demo 11.15.01)

06. Missing (final demo 10.03.02)



Side B



01. Going Under (demo 8.8.02)

02. Tourniquet (demo 7.24.02)

03. My Last Breath (demo 11.15.01)

04. Bring Me To Life (demo 3.18.02)

05. Fallen Voice notes



** all tracks previously unreleased







