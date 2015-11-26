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Evanescence

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4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020

3 дек 2019 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о толпе в Мексике

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

18 сен 2019 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION едут в совместный тур в Европе

22 май 2019 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы готовы к работе над альбомом»

15 май 2019 : 		 EVANESCENCE: «Концерты этого года станут поводом для нового альбома»

10 окт 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза EVANESCENCE

5 окт 2018 : 		 Новый видеоклип из концертного альбома EVANESCENCE

20 сен 2018 : 		 Видео из концертного релиза EVANESCENCE

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре EVANESCENCE
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Новое видео EVANESCENCE



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"The Game Is Over", новое видео группы EVANESCENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Bitter Truth", выход которого запланирован на этот год.

See EVANESCENCE





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