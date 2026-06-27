27 июн 2026



Как DESMOND CHILD исполняет хит KISS



DESMOND CHILD анонсировал выпуск концертного альбома "Desmond Child Rocks The Parthenon - The Live Concert Album", основой для которого стало выступление в Odeon of Herodes Atticus в июне 2022 года. Фрагмент из этого релиза, "I Was Made For Lovin' You" (featuring Justin Benlolo), доступен для просмотра:



01. I Was Made For Lovin' You (Overture) / The Cup Of Life / Livin' La Vida Loca / Shake Your Bon Bon / She Bangs

02. Livin' On A Prayer

03. You Give Love A Bad Name (feat. Justin Benlolo) / Dude Looks Like A Lady (feat. Chris Willis)

04. Angel (feat. Rita Wilson)

05. Crazy (feat. Leo Dante)

06. Born To Be My Baby (feat. George Lembesis

07. Livin' In A World Without You (feat. THE RASMUS)

08. Jezebel (feat. THE RASMUS)

09. If You Were A Woman (And I Was A Man) (feat. Bonnie Tyler)

10. Stronger Than A Man (feat. Bonnie Tyler)

11. Hide Your Heart (feat. Bonnie Tyler)

12. If I Had Only (feat. Chris Willis)

13. Beautiful Now (feat. Justin Benlolo)

14. I Hate Myself For Loving You (feat. Tabitha Fair)

15. Waking Up In Vegas (feat. Andreas Carlsson)

16. I Was Made For Lovin' You (feat. Justin Benlolo)

17. Kings & Queens (feat. Tabitha Fair)

18. Ola Kala (feat. Sakis Rouvas)

19. Mia Zoi Mazi (feat. Sakis Rouvas)

20. Poison (feat. Alice Cooper)

21. Bed Of Nails (feat. Alice Cooper)

22. Love Will Keep Us Alive (feat. THE RASMUS)

23. I Am Made Of You (feat. Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Chris Willis, Andreas Carlsson & Justin Benlolo)

24. Livin' On A Prayer (feat. Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, THE RASMUS, Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Leo Dante, Andreas Carlsson, Tabitha Fair, Sheryl Cooper, Chris Willis & Justin Benlolo)

25. I Was Made For Lovin' You (Reprise)

26. (You Want To) Make A Memory







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