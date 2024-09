30 сен 2024



SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'



SAXON анонсировали новый тур, в рамках которого в честь 45-летия будет целиком исполняться альбом 'Wheels Of Steel':



Feb. 04 - Aladin Music Hall, Bremen (DE)

Feb. 06 - Amager Bio, Copenhagen (DK)**

Feb. 07 - Conventum, Orebro (SE)

Feb. 08 - Värmekyrkan, Norrköping (SE)

Feb. 09 - Slagthuset, Malmö (SE)

Feb. 11 - Rockefeller, Oslo (NO)

Feb. 13 - Trädgär'n, Gothenburg (SE)

Feb. 14 - Folkets Park, Huskvarna (SE)

Feb. 15 - Cirkus, Stockholm (SE)

Feb. 17 - Docks, Hamburg (DE)

Feb. 19 - Lucerna Music Bar, Prague (CZ)**

Feb. 20 - Studio, Kraków (PL)**

Feb. 21 - Gasometer, Vienna (AT)**

Feb. 23 - Progresja, Warsaw (PL)**

Feb. 25 - Muffathalle, Munich (DE)

Feb. 26 - Live Club, Milan (IT)*

Feb. 28 - Volkshaus, Zurich (CH)

Mar. 01 - Central, Erfurt (DE)

Mar. 02 - 013, Tilburg (NL)*

Mar. 04 - Huxleys, Berlin (DE)

Mar. 05 - Haus Auensee, Leipzig (DE)







