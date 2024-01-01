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*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
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Saxon

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17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

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28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

25 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»

21 ноя 2023 : 		 Новое видео SAXON

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|||| 30 сен 2024

SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'



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SAXON анонсировали новый тур, в рамках которого в честь 45-летия будет целиком исполняться альбом 'Wheels Of Steel':

Feb. 04 - Aladin Music Hall, Bremen (DE)
Feb. 06 - Amager Bio, Copenhagen (DK)**
Feb. 07 - Conventum, Orebro (SE)
Feb. 08 - Värmekyrkan, Norrköping (SE)
Feb. 09 - Slagthuset, Malmö (SE)
Feb. 11 - Rockefeller, Oslo (NO)
Feb. 13 - Trädgär'n, Gothenburg (SE)
Feb. 14 - Folkets Park, Huskvarna (SE)
Feb. 15 - Cirkus, Stockholm (SE)
Feb. 17 - Docks, Hamburg (DE)
Feb. 19 - Lucerna Music Bar, Prague (CZ)**
Feb. 20 - Studio, Kraków (PL)**
Feb. 21 - Gasometer, Vienna (AT)**
Feb. 23 - Progresja, Warsaw (PL)**
Feb. 25 - Muffathalle, Munich (DE)
Feb. 26 - Live Club, Milan (IT)*
Feb. 28 - Volkshaus, Zurich (CH)
Mar. 01 - Central, Erfurt (DE)
Mar. 02 - 013, Tilburg (NL)*
Mar. 04 - Huxleys, Berlin (DE)
Mar. 05 - Haus Auensee, Leipzig (DE)




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